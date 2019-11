Weekend eSports - Canada Cup X || Overwatch World Cup || Youmacon Battle Opera || BLAST Pro Series Copenhagen

Canada Cup X

Smash.gg - Twitter

Featured Game(s): Tekken 7 - Street Fighter V: Arcade Edition - Mortal Kombat 11 - UNIST - Smash Bros. Ultimate - Smash Bros. Melee - Dragonball FighterZ - Samurai Shodown - Blazblue: Cross Tag Battle - Guilty Gear Xrd Rev 2 - Soul Calibur 6 - Ultra Street Fighter IV - King of Fighters XIV

Schedule:



Credit: AceKingOffSuit

Streams:

CapcomFighters

CanadaCupGaming

CanadaCupGaming2

CanadaCupGaming3



Spoiler-Free Smash VODs

TXT 2019 Argentina

Smash.gg - Twitter

Schedule:

Credit: AceKingOffSuit

Stream

SOUL CALIBUR VI World Invitational

Smash.gg - Twitter

Schedule:

Credit: AceKingOffSuit

Stream

Youmacon Battle Opera 2019

Smash.gg

Schedule: All Times in EDT

FRIDAY

4pm: Puyo Puyo Tetris, Catherine: Full Body, Mario Kart8 Deluxe

7pm: Street Fighter V: Arcade Edition, Guilty Gear Xrd REV2, Rivals of Aether

SATURDAY

Noon: Tekken 7, Under Night In-Birth: Exe Late[st], Super Smash Bros. Ultimate

5pm: Mortal Kombat 11, Dragonball FighterZ

6pm: Super Smash Bros. Melee

SUNDAY

11am: Tekken 7 Top 8, Under Night In-Birth: Exe Late[st] Top 8, Super Smash Bros. Ultimate Top 8

Side Events

FRIDAY

6pm: Soulcalibur 6, Breakers Revenge

7pm: Windjammers

8pm: Street Fighter Alpha 2, Ultra Fight Da Kyanta 2

SATURDAY

2pm: Ultimate Marvel vs Capcom 3, Super Street Fighter 2 Turbo, Tekken Tag Tournament 1, Tekken 5: Dark Resurrection

4pm: Melty Blood Actress Again Current Code, Pokken DX

5pm: Marvel vs Capcom Infinite

6pm: Street Fighter III: 3rd Strike

8pm: Virtual Fighter 5: Final Showdown

Time Converter

Streams:

Input_Output

TheAlmightyLPZ

GooshiGaming

Install 2019

Smash.gg - Twitter

Featured Game(s): Tekken 7 - Street Fighter V: Arcade Edition - Mortal Kombat 11 - UNIST - Smash Bros. Ultimate - Smash Bros. Melee - Dragonball FighterZ - Samurai Shodown - Blazblue: Central Fiction - Guilty Gear Xrd Rev 2 - Soul Calibur 6 - Dead or Alive 6 - Street Fighter 3: Third Strike

Schedule: All Times in EET



Time Converter

Streams:

Pools + Finals

Pools + Side tournaments

GameTyrant Expo 2019

Smash.gg - Twitter

Featured Game(s): Smash Bros. Ultimate - Smash Bros. Melee

Schedule: All Times in MDT



Time Converter



Stream

Seoul Fight Night

Smash.gg - Twitter

Featured Game(s): Tekken 7

Start Time: Saturday, November 2 | 10 a.m. KST

Time Converter

Streams:

Talon_Esports

ContinewTV

TaKe’s Dojo - Tekkenmania II

Smash.gg - Twitter

Featured Game(s): Tekken 7

Start Time: Saturday, November 2 | 15:00 CET

Time Converter

Stream

Takra Cup 2019

Smash.gg - Twitter - Juked

Featured Game(s): Tekken 7

Start Time: Sunday, November 3 | 10:00 A.M. PKT

Time Converter

Stream: TBA

King of the Sticks 2019

Smash.gg - Twitter

Featured Game(s): Tekken 7 - Mortal Kombat 11 - Street Fighter V: Arcade Edition - Samurai Shodown - Soul Calibur 6 - UNIST - BlazBlue: Cross Tag Battle - Smash Bros. Ultimate - Dragonball FighterZ - Guilty Gear Xrd Rev 2

Schedule: Saturday | All Times in CDT

Time Converter

Streams:

TourneyLocator

GameOverHDTV

HXCGamingEvents

House of Paign 22

Smash.gg

Featured Game(s): Smash bros. Ultimate - Smash Bros. Melee

Schedule: Saturday | All Times in



11:30 - Ultimate Doubles

12:00 - Melee Doubles

14:00 - Melee/Ultimate Singles Wave A

15:30 - Melee/Ultimate Singles Wave B

17:00 - Ladder begins

17:30 - Top 64

Time Converter

Streams:

Melee Primary

Melee Secondary

Smash Ultimate

Pearl One

Smash.gg - Twitter

Featured Game(s): Smash Bros. Ultimate

Schedule: All Times in CST



Time Converter

Streams:

Twitch

Douyu

Don’t Roll With It!

Smash.gg - Twitter

Featured Game(s): Smash Bros. Ultimate

Schedule: Saturday | All Times in EDT



11:15 - Doubles

13:00 - Singles Sign-in Ends

14:00 - Singles Pools Wave A

15:30 - Singles Pools Wave B

17:00 - Singles Top 32/64

19:00 - Crew Battle?

20:00 - Singles Top 8

Time Converter

Stream

Return to Yoshi’s Island

Smash.gg

Featured Game(s): Smash Bros. Ultimate - Mario Party 2

Schedule: Saturday | All Times in EDT



12:00 noon - Doubles Begins

2:00 PM - Singles Wave A Begins

3:00 PM - Singles Wave B Begins

5:00 PM - Top 8 or 16 Begins

5:30 PM - Mario Party 2 Bracket Begins

8:00 PM - Humans v Dinosaurs Crew Battle

10:00 PM - Salty Suite Opens

12:00 midnight - Mafia/Werewolf open game

Time Converter

Streams:

AONstreams

GenGame

Overwatch World Cup

Liquipedia - Twitter - Website - Juked

Schedule: All Times in CET

Saturday, November 2

18:30 - Quarterfinals 1

20:15 - Quarterfinals 2

22:00 - Semifinals 1

23:45 - Semifinals 2

Sunday, November 3

03:15 - Finals

Time Converter

Stream

Spoiler-Free Overwatch VODs

BLAST Pro Series Copenhagen

All info - Liquipedia - Twitter

Schedule:

Streams:

BLAST Pro Series

BLAST Pro Series B

BLAST Pro Series C

VODs

Starcraft 2 WCS Global Finals 2019

Liquipedia - Twitter - Juked

Schedule:

November 1, 2019 - 20:00 CEST

November 2, 2019 - 01:00 CEST

Time Converter

Stream

WoW Arena World Championship 2019

Liquipedia - Twitter - Juked

Schedule: Saturday, November 2nd

Lower Match 1: 10AM PT

Lower Match 2: 11:15AM PT

Upper Final: 12:30PM PT

Lower Quarterfinal 1: 1:45PM PT

Lower Quarterfinal 2: 3PM PT

Lower Semifinal: 4:15PM PT

Lower Final: 5:30PM PT

Grand Finals: 6:45PM PT

Time Converter

Stream

League of Legends World Championship



Website - Twitter - Gamepedia

Full Schedule

English Stream

LoL Spoiler-Free VODs

Rocket League Championship Series Season 8

Website - Twitter - Facebook - YouTube - Reddit

Full Schedule

Stream

Rocket League Spoiler-Free VODs